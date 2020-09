Un webinaire sur le thème “Enjeux et perspectives de la finance verte au Maghreb” sera organisé, mardi 29 septembre 2020, à l’initiative de l’Union des banques maghrébines (UBM).

Cet événement sera l’occasion de faire le point sur les besoins des pays maghrébins en matière de finance verte, de discuter les meilleures approches pour les banques maghrébines pour développer leur activité de finance verte et de mieux appréhender les produits et les mécanismes financiers appropriés dans ce domaine.

Prévu de 09h00 à 12h00 et sera animé par des experts dans le secteur, ce webinaire sera également marqué par la participation des dirigeants et hauts cadres des Banques Centrales, des banques et institutions financières Maghrébines, ainsi que de nombreux partenaires et experts internationaux.

Les conclusions et les recommandations qui se dégageront de ce débat peuvent être un outil d’aide à la décision aux autorités de tutelle du secteur financier maghrébin pour définir et mettre en œuvre les mesures d’accompagnement au développement de la finance Verte.