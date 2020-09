Le ministère de la Santé et la fédération générale de la santé ont convenu de régulariser la situation professionnelle des recrutés à titre contractuel et des agents temporaires à travers leur titularisation, selon un communiqué de la fédération.

Lors d’une séance de travail tenue, samedi, entre le ministère de la Santé et la fédération générale de la santé pour discuter des revendications de la fédération et des préoccupations des professionnels du secteur, il a été convenu d’accélérer le parachèvement des formalités liées au recrutement de 3000 agents de santé.

Le ministère de la Santé s’est engagé à consacrer 50 mille doses de vaccin contre la grippe saisonnière au profit des professionnels de la santé, et à exempter les agents souffrant de déficit immunitaire et de maladies chroniques ainsi que les femmes enceintes en période de grossesse avancée, d’entrer en contact avec des patients porteurs du Covid-19, et de les accompagner, sur la base de l’avis du médecin du travail, outre la mise en quarantaine des agents en contact direct avec les cas contaminés et ce sur demande individuelle déposée à cet effet par les concernés, tout en assurant une prise en charge sanitaire et psychologique.

Le ministère a également accepté d’accorder la priorité aux analyses du Covid-19, d’accélérer l’annonce des résultats aux professionnels du secteur, de classer le Covid-19 comme étant une maladie professionnelle et de donner des instructions pour parachever les procédures à ce sujet.

Il a également été décidé d’autoriser la cellule de crise au sein de chaque structure de santé de prendre les décisions relatives à la gestion des lits d’hôpitaux, des services ou de pavillons réservés aux patients contaminés par le Coronavirus, de les séparer du reste des malades ainsi que de réactiver les circuits-Covid-19.

Les deux parties ont également convenu de tenir une réunion dans les plus brefs délais pour reprendre les négociations sur les revendications sectorielles, sur la base des résultats des séances tenues avec le gouvernement précédent, selon la même source.