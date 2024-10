Le recrutement du cadre médical et paramédical tunisien dans les établissements de santé koweïtiens a été au centre de la rencontre entre le ministre de la santé, Moustapha Ferjani et l’ambassadeur du Koweït à Tunis Mansour Khaled Omar, mercredi, au siège du ministère.

La réunion a permis d’examiner les moyens de renforcer la coopération sanitaire entre les deux pays et d’activer le programme exécutif de l’accord de coopération sanitaire signé entre les deux pays en 2010, en vue d’intensifier le travail commun, selon un communiqué du ministère.

La réunion a examiné la possibilité d’établir un partenariat pharmaceutique entre la Société tunisienne des industries pharmaceutiques (SIFAT) et les institutions koweïtiennes, afin de renforcer l’industrie pharmaceutique nationale et de soutenir l’innovation et l’exportation, outre l’échange d’expertise entre les ministères de la santé des deux pays pour développer les systèmes de soins de santé et bénéficier d’expériences communes.

La réunion a également porté sur l’accélération de la mise en œuvre des projets de santé financés par le Fonds koweïtien pour le développement, dans le cadre du plan actuel du gouvernement tunisien visant à renforcer l’infrastructure sanitaire, y compris la construction et l’équipement des hôpitaux régionaux à Jendouba, Sidi Bouzid, Kairouan et Siliana.

Le ministre de la Santé a souligné l’importance de la coopération avec le Koweït pour surmonter les obstacles et faire avancer les projets de manière à contribuer à l’amélioration des services de santé en Tunisie.