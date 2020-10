Le ministre de la Santé, Dr Faouzi Mehdi, et le président directeur général de Ooredoo, Mansoor Rashid Al Khater, ont annoncé le coup d’envoi de la campagne RSE de Ooredoo pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Misant sur l’importance de la responsabilité sociétale et afin de soutenir davantage les héros tunisiens dans leur lutte contre la pandémie, Ooredoo Tunisie a pris en charge la distribution de fournitures et équipements de connexion pour tous les services régionaux de la santé dans les 24 gouvernorats du pays.

Cette contribution vient épauler les directions régionales dans le suivi quotidien et minutieux qu’ils assurent pour les personnes atteintes du COVID, en leur offrant le suivi et le soutien moral nécessaire en ces temps difficiles afin de préserver leur famille et leur proche entourage.

Ooredoo n’a pas hésité à répondre à l’appel national pour apporter son aide face au nombre croissant de personnes infectées et contribuer à limiter la propagation du Coronavirus. L’opérateur a de ce fait dédié l’ensemble de ses ressources pour faire don de 20 cartes SIM, 20 téléphones portables et deux 4G BOX pour chaque service régional de santé, de chaque gouvernorat.

Mansoor Rashid Al Khater a déclaré à cette occasion : «Depuis le début de la propagation du virus, nous avons classé le soutien du gouvernement au premier plan de nos priorités, et nous avons poursuivi avec ces initiatives à la communauté locale et au secteur de la santé. En Tunisie, nous continuerons à accompagner les équipes médicales et le personnel qui travaillent sans relâche en leur fournissant les outils de connexion nécessaires pour assister à distance les personnes atteintes du COVID et leur assurer le soutien nécessaire dans de tels moments. En joignant nos efforts à tous, nous surmonterons ces conditions ensemble».

Faouzi El Mehdi dira pour sa part : «Nous remercions sincèrement Ooredoo pour ses efforts pour lutter contre l’épidémie, cette initiative et d’autres contributions sont absolument nécessaires dans ces circonstances exceptionnelles. Ces équipements contribueront à assurer un meilleur suivi des malades et sans le soutien du secteur privé et de la société civile, le ministère ne saura gérer seul cette crise ».

Afin de maximiser la sensibilisation de tous, Ooredoo a lancé une campagne de sensibilisation sur terrain qui consiste à distribuer des kits sanitaires dans les stations de bus, universités et écoles des 24 gouvernorats.

Il est à noter que Ooredoo a été le premier à interagir avec l’émergence de la deuxième vague du Covid-19, en prenant plusieurs mesures pour assurer la sécurité de ses employés et clients. Aussi, en en activant rapidement un protocole de santé dans tous ses points de vente, en imposant le port du masque et la distanciation physique.

Ooredoo a par ailleurs encouragé ses clients à effectuer toutes les transactions en ligne en utilisant My Ooredoo (Chatbot, WhatsApp, boutiques en ligne) et a également permis la livraison gratuite à domicile des cartes SIM achetées en ligne.