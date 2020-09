L’Agence de protection et d’aménagement du littoral (APAL) et la Banque Allemande de Développement (KfW)- Tunisie ont signé, vendredi, le procès-verbal de mise en vigueur du financement de nouveaux projets de protection du littoral, moyennant une enveloppe de 46 millions d’euros (environ 148 millions de dinars- MD), dont 35 millions d’euros sous forme de don (112 MD).

D’après l’APAL, le financement alloué permettra à l’Agence de protéger environ 50 kilomètres de côtes érodées, couvrant le littoral allant de Béni Khiar à Hammamet, le littoral allant de Sousse sud à Skanès à Monastir et le littoral Nord-Est de Djerba. Ces projets s’inscrivent dans les prochaines phases du Programme de Protection du Littoral Tunisien (PPLT), réalisé dans le cadre de la coopération entre la Tunisie et le Gouvernement Fédéral Allemand.

Les projets en question, dont le lancement est prévu à partir du second semestre 2021, permettront, également, la valorisation de certaines zones humides et la mise en œuvre de la création de certaines Aires Marines et Côtières Protégées (AMCP).