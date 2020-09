L’Office de développement du sud (ODS), en coordination avec le gouvernorat de Gafsa, allouera une partie de la subvention octroyée par l’Union européenne dans le cadre du programme “Initiative Régionale d’Appui au Développement Economique Durable” (IRADA), d’un montant global de 650 000 dinars, pour soutenir les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises touchées par la crise du coronavirus.

Les entreprises éligibles sont les PME/TPE formelles et en activité, employant de 1 à 9 salariés en dehors du gérant ou du propriétaire et justifiant d’une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% pour le premier semestre 2020 par rapport à la même période de l’année précédente.

Les secteurs concernés par cette subvention sont les industries manufacturières, les services, l’artisanat et les petits métiers et l’agriculture.

Sont exclus de cette subvention les secteurs et les branches d’activité qui n’étaient pas concernés par le confinement sanitaire ainsi que les entreprises qui ont bénéficié des dispositions du décret gouvernemental n° 164 du 14 avril 2020.

Toute PME/TPE souhaitant bénéficier de ce soutien financier, doit déposer une demande en s’inscrivant sur la plateforme digitale http://tpe.irada.com.tn/ à partir du 16 septembre 2020 et fournir en ligne les pièces constituant le dossier dans un délai ne dépassant pas le 30 septembre 2020, à 23h59.

Pour les PME/TPE retenues, le montant maximum de la subvention sera donné sous forme d’un virement de 3200 dinars. Un Comité régional constitué à cet effet, se chargera de la vérification des critères susmentionnés et établira la liste des bénéficiaires en se basant sur le principe “premier arrivé, premier servi”.

IRADA est un programme de coopération financé par l’Union européenne et mis en œuvre par les ministères du Développement et de la Formation professionnelle. Ce programme vise à contribuer au développement économique durable et inclusif et à l’amélioration de l’employabilité des femmes et des hommes dans 8 gouvernorats : Bizerte, Gabès, Gafsa, Jendouba, Kasserine, Médenine, Sidi Bouzid et Sfax.