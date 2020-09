Le ministère canadien de l’Immigration organise, en collaboration avec la Société de développement économique de Drummondville (SDED) dans la province du Québec au Canada et l’Agence de développement économique “Québec International”, les Journées du Québec en Tunisie, prévues du 26 au 30 octobre 2020, pour le recrutement de compétences tunisiennes.

Cette manifestation, qui se déroulera à distance à cause de la crise du Coronavirus, vise à recruter une main-d’œuvre tunisienne par de nombreuses entreprises canadiennes dans plusieurs spécialités demandées au Québec telles que le tourisme, l’industrie, le secteur maritime, la cuisine, la santé et les technologies de l’information et de la communication.

Pour participer à cet événement, les demandeurs d’emploi tunisiens sont appelés à s’y inscrire au cours de la période allant du 22 septembre au 16 octobre 2020.

La liste des participants retenus pour un entretien d’embauche avec des représentants d’institutions canadiennes sera communiquée au cours de cette même période.

La phase d’entretien se déroule du 26 au 30 octobre 2020.

Selon le site Web du ministère de l’Immigration du Canada, la Tunisie représente une source importante de main-d’œuvre francophone qualifiée dans les spécialités dont les institutions canadiennes ont besoin.

Il est à noter qu’en 2018 un accord de partenariat a été signé entre la SDED et l’Agence tunisienne de coopération technique pour employer des compétences tunisiennes en fonction des besoins des institutions canadiennes de la province du Québec.

Les personnes intéressées sont appelées à consulter ce courrier électronique du ministère canadien de l’Immigration missionsjq@mifi.gouv.qc.ca ou accéder à ce lien: http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/employeurs/activites-recrutement/jq-tunisie.html