Un don de matériels médicaux offert par la 24ème Equipe Médicale Chinoise a été délivré lundi au ministère de la Santé.

Ce lot de dons comporte 1800 casquettes médicales, 1600 paires de couvre-chaussures, 1040 blouses d’isolation, 950 paires de gants, des masques et des produits et équipements pour le nettoyage et la désinfection, a indiqué un communiqué publié par l’ambassade de Chine en Tunisie.

L’Equipe Médicale Chinoise, présente et active en Tunisie depuis 1973, a apporté une contribution remarquable au développement des services de santé dans plusieurs gouvernorats tunisiens.

Durant sa 24ème mission en Tunisie, les médecins chinois ont rendu service aux populations de Tunis, de Jendouba et de Sidi Bouzid, souligne le communiqué.