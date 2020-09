Plus de 1,5 million de Tunisiens ont travaillé dans le secteur informel au cours du 4e trimestre de l’année 2019, ce qui représente 44% du total du nombre des travailleurs, selon un communiqué de l’Institut national de la statistique (INS) sur “les indicateurs de l’emploi informel pour l’année 2019”, publié vendredi 18 septembre.

Le travail informel est exercé par des personnes âgées de 15 ans et plus, dont des salariés qui ne bénéficient ni de couverture sociale et sanitaire ni de congé annuel ou de maladie payés, et ceux travaillant à leur propre compte.

L’enquête nationale sur la population et l’emploi, réalisée par l’INS indique que l’agriculture et la pêche occupent le premier rang du secteur informel (85%), suivies de la construction et des travaux publics (69,2%), les activités commerciales (64,7%).

Le travail informel représente 35% de la totalité des activités des services englobant le commerce et les transports, les communications, l’hôtellerie, la restauration, l’éducation, la santé et les services administratifs.

Les personnes travaillant dans le secteur informel sont réparties entre 810 000 salariés contre 680 000 travaillant à leur propre compte et 95 000 aides-familiaux.