La ministre des Finances, Sihem Nemsia a appelé les services de la fiscalité et du recouvrement à œuvrer à faciliter l’intégration du secteur parallèle dans le circuit économique organisé, face aux difficultés auxquelles font face les finances publiques.

Intervenant lors de l’ouverture d’une rencontre régionale sur les dispositions de la loi de finances 2024 tenue, mercredi, à Kairouan, elle a souligné les efforts déployés par les cadres et agents de son département pour développer les ressources de l’État à la lumière des contraintes auxquelles sont confrontées les finances publiques, ce qui nécessite de redoubler d’efforts pour intégrer davantage le secteur parallèle, précise un communiqué publié par le Ministère des Finances.

La rencontre a été l’occasion d’échanger des points de vue et de débattre pour mettre en évidence de nombreux points relatifs principalement aux procédures en matière de fiscalité directe et indirecte, TVA et frais d’enregistrement.

Nemsia avait déclaré, que « 2024 sera l’année de l’intégration de l’économie parallèle par excellence », disant lors d’un dialogue sur le thème “Lecture analytique de la loi de finances 2024”, organisé par l’Ordre des Experts Comptables, le 24 janvier 2024, que la tendance vers l’intégration de l’économie parallèle est basée sur la conviction que la charge fiscale devrait être supportée par toutes les parties.

Elle avait évoqué « les obligations que doivent respecter le pays, réaffirmant la nécessité de compter sur soi pour pouvoir améliorer les ressources ». Lors de sa visite à Kairouan, Nemssia a inauguré le nouveau siège de la Trésorerie régionale des Finances.