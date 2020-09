La Banque mondiale est disposée à poursuivre son appui à la Tunisie et son soutien à ses programmes de réformes et ses projets de développement, a indiqué, jeudi 17 courant, le représentant-résident de la BM en Tunisie, Tony Verheijen, lors d’une rencontre avec le ministre de l’Economie, des Finances et du Soutien à l’investissement, Ali Kooli, au siège du ministère.

Lors de cette rencontre tenue en présence du représentant-résident de la Société financière internationale en Tunisie, Georges Ghorra, et du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie chargé des Finances publiques et de l’Investissement, Khalil Chtourou, Kooli a, de son côté, affirmé l’engagement du gouvernement à poursuivre le processus de réforme afin de donner un nouveau souffle à l’économie nationale.

Soulignant la nécessité de poursuivre le partenariat avec la BM en matière de financement des projets de développement et d’appui au budget, le ministre a estimé que les Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) qui se tiendront en mode virtuel, en octobre 2020, constitueront une occasion pour discuter des meilleurs moyens de renforcer ce partenariat pour la période à venir.