Après l’obtention du prix du Public à “Vues d’Afrique” (Montréal Canada), le film tunisien “Non Oui” de Mahmoud Jemni est de nouveau sélectionné pour participer à la compétition officielle des longs métrages documentaires à la 16ème édition de Montréal International Black film (Fifbm) qui se tiendra en version en ligne du 23 septembre au 4 octobre 2020.

“Non Oui “, un puissant réquisitoire contre le racisme, à travers le regard de personnages, forts, émouvants et convaincants, le film tunisien est le seul film arabe retenu dans une sélection de 24 films en lice en provenance notamment des Etats Unis d’Amérique, Canada, Nouvelle-Zélande, Soudan, Norvège, Danemark, France, Belgique, Jamaïque, Espagne, Pays-Bas, etc.

En présentant lors de cette édition 120 films de 30 pays, le plus grand festival de films black au Canada met en lumière des sujets importants tels que l’environnement, l’immigration, la musique, les droits humains, les droits des femmes, le racisme systémique, l’identité et le Black Lives Matter.

“L’objectif du Festival International du Film Black de Montréal a toujours été de favoriser la diversité devant et derrière la caméra, tout en ouvrant les yeux sur les réalités noires à travers des films riches et audacieux des quatre coins du globe. Cette édition historique virtuelle du FIFBM 2020 met l’accent sur des réalités qui ont bousculé les conventions, marqué notre temps et changé notre façon de voir le monde. Nous nous sentons privilégiés de pouvoir amplifier la voix de plus de cinéastes noirs à un moment aussi important de notre histoire”, a déclaré Fabienne Colas, présidente et fondatrice du FIFBM.

Créé en 2005 par la Fondation Fabienne Colas, le Festival International du Film Black de Montréal (FIFBM) est aujourd’hui le plus important festival cinématographique au Canada entièrement dédié aux réalités noires des quatre coins du monde.

Il vise à offrir au public les plus belles et les plus étonnantes découvertes du cinéma black tout en constituant un lieu de débat des grands enjeux culturels, sociaux et socio-économiques.

Le FIFBM a pour mission de favoriser le développement de l’industrie du cinéma indépendant et mettre en valeur plus de films sur les réalités des Noirs de partout dans le monde. Il veut privilégier un cinéma autre, un cinéma qui vient d’ici ou d’ailleurs et qui ne reçoit pas forcément l’éclairage des projecteurs, un cinéma inédit, qui émeut, qui sensibilise et qui surprend ! Le tout, en abordant des sujets et en présentant des œuvres qui interpellent, qui provoquent, qui font sourire, qui laissent perplexe, qui choquent…