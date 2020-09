Le président de Global Islamic Finance Awards (GIFA), Dr Arif Alvi, a déclaré, lundi 14 septembre 2020, que la banque et la finance islamiques offraient une plate-forme à large assise pour mettre fin à l’exploitation économique et a souligné sa mise en œuvre pour élever les segments défavorisés de la société.

A noter au passage que la banque tunisienne WIFAK BANK a été primée lors de cette cérémonie.

S’adressant à la 10e cérémonie des Global Islamic Finance Awards (GIFA) ici, Dr Alvi a souligné que l’équité, l’égalité, la transparence et la recherche de l’harmonie sociale constituaient les principes du financement islamique.

Il a appelé à se concentrer sur les principes islamiques pour empêcher la concentration de la richesse dans la société et éliminer l’exploitation en décourageant l’élitisme.

Le Dr Alvi a déclaré que la finance islamique a contribué pour 2,7 billions de dollars dans le monde, mais ce montant est comparativement beaucoup moins par rapport aux banques conventionnelles.

Il a apprécié que 17% des banques pakistanaises se soient tournées vers des instruments conformes à la charia et a salué le rôle de la Banque d’État du Pakistan et de la Commission des changes du Pakistan à cet égard.

Il a souligné la nécessité de sensibiliser le public à la finance islamique, en particulier l’esprit conduisant à son impact positif sur la société en raison d’une portée beaucoup plus large que le simple fait de se limiter aux prêts d’argent.

Le président a déclaré que la réalisation de profits justifiés et la fixation d’une limite appropriée pour éviter l’exploitation étaient un véritable défi pour les banques.

Il a déclaré que la pandémie de coronavirus posait des problèmes financiers dans le monde entier qui nécessitaient des adaptations des systèmes en conséquence.

Il a mentionné que le programme Ehsaas lancé par le gouvernement a fourni une aide financière à la population dans une situation économique difficile.

Il a regretté que, dans le monde entier, la moralité pâtisse des intérêts économiques et a évoqué la réponse des Nations Unies sur plusieurs questions importantes fondées sur la même approche.

Il a exhorté les entreprises multinationales à réfléchir à l’idée que le profit ne devrait pas être un facteur isolé dans les transactions, mais aussi le bien-être des consommateurs et des employés.

Il a qualifié ce mécanisme financier d’exploitation qui prévaut dans le pays de l’esprit de l’islam et a appelé à une délibération approfondie pour répondre aux doléances des gens.

Le président Alvi a appelé à garder à l’esprit les facteurs tels que l’inflation tout en prêtant de l’argent aux consommateurs, et a cité l’exemple de la Chine qui a promu l’argent blanc grâce à un système simplifié basé sur des modules scientifiques transparents.

Il a déclaré que si un pays ne se souciait pas de ses déshérités et de sa vulnérabilité, les objectifs de prospérité économique ne pourraient être atteints.

Il a déclaré que l’économie numérique avait des chances de profiter à de nombreux segments de la société, en particulier les femmes et les personnes handicapées.

Le Dr Alvi a mis l’accent sur le détournement d’instruments financiers vers le bien-être de la société pour réaliser le concept d’État de Médine en élevant les pauvres.

Le gouverneur de la Banque d’État du Pakistan, le Dr Reza Baqir, a fait un exposé sur le cadre du gouvernement sur le respect de la charia et les défis et opportunités connexes disponibles avec le système de financement islamique.

Il a mentionné les mesures adoptées par le gouvernement dans le domaine de la finance islamique, notamment la représentation de trois écoles de pensée islamiques au sein du comité consultatif de la charia pour une approche inclusive, la mise en place de conseils de la charia dans les banques et un audit obligatoire de la charia.

Il a déclaré que la banque islamique dans le pays couvrait 13% des petites et moyennes entreprises et 6% du secteur agricole, ce qui offrait une immense opportunité d’explorer davantage ces domaines.

Le président fondateur du GIFA, le Dr Hamayun Dar, a souligné les principales caractéristiques des prix avec son rôle de promotion, de réglementation et de supervision de la banque et de la finance islamiques dans le monde entier.

Plus tard, le président Alvi a décerné des récompenses aux banques travaillant dans la finance islamique pour leurs performances significatives dans des domaines connexes.

L’ancien gouverneur du SBP, le Dr Shamshad Akhtar, des délégations étrangères comprenant des experts financiers et des représentants de banques ont assisté à la cérémonie.

Source