Emirates révèle avoir remboursé, à ce jour, plus de 5 milliards d’AED (sou l’équivalent de 1,4 milliard de dollars US) en remboursements de frais de voyage liés à Covid-19, réalisant ainsi des progrès importants et constants dans le respect de son engagement envers ses clients à effectuer les remboursements en attente.

Plus de 1,4 million de demandes de remboursement ont été traitées depuis mars, ce qui représente 90% de l’arriéré de la compagnie aérienne. Ce chiffre comprend toutes les demandes reçues de clients du monde entier jusqu’à la fin du mois de juin, à l’exception de quelques cas qui nécessitent un examen plus minutieux.

Depuis que la pandémie a frappé, Emirates a investi des ressources supplémentaires pour augmenter sa capacité de traitement. La compagnie aérienne continue également à travailler avec ses partenaires du secteur pour faciliter le remboursement des personnes qui ont réservé leurs vols Emirates par l’intermédiaire d’agences de voyage, notamment en permettant le traitement direct des remboursements via les systèmes mondiaux de réservation (GDS).

Sir Tim Clark, président d’Emirates Airline, a déclaré : “Nous comprenons que du point de vue de nos clients, chaque demande de remboursement en attente est une demande de trop. Nous nous engageons à honorer les remboursements et nous faisons tout notre possible pour résorber l’énorme et sans précédent retard causé par la pandémie. La plupart des cas sont simples, et nous les traiterons rapidement. Mais il y a des cas qui prendront un peu plus de temps à nos services clients pour les examiner et les traiter correctement. Nous sommes reconnaissants à nos clients pour leur patience et leur compréhension”.

Alors que les marchés mondiaux du voyage se rouvrent lentement, Emirates a progressivement repris ses activités de transport de passagers dans le monde entier, en veillant toujours à offrir à ses clients une expérience de voyage sûre et agréable.

La compagnie aérienne a lancé une série d’initiatives à la pointe du secteur pour rassurer les clients et leur donner confiance lorsqu’ils voyagent, qu’il s’agisse de mesures de biosécurité à chaque étape de leur voyage, de la couverture médicale gratuite Covid-19 ou de politiques de réservation flexibles.

Emirates propose actuellement des vols vers plus de 80 villes. Les clients peuvent faire une escale ou se rendre à Dubaï, car la ville a rouvert ses portes aux visiteurs internationaux d’affaires et de loisirs. Afin de garantir la sécurité des voyageurs, des visiteurs et de la communauté, les tests PCR Covid-19 sont obligatoires pour tous les passagers à l’arrivée et en transit à Dubaï (et aux EAU), y compris les citoyens, résidents et touristes des EAU, quel que soit leur pays d’origine.

Destination Dubaï : Des plages ensoleillées et des activités culturelles aux installations de loisirs et d’accueil de classe mondiale, Dubaï est l’une des destinations mondiales les plus populaires. En 2019, la ville a accueilli 16,7 millions de visiteurs et a accueilli des centaines de conférences et d’expositions internationales, ainsi que des événements sportifs et de divertissement.

Dubaï a été l’une des premières villes au monde à obtenir le label “Safe Travels” du Conseil mondial du voyage et du tourisme (WTTC), qui approuve les mesures globales et efficaces prises par Dubaï pour garantir la santé et la sécurité de ses visiteurs.

Flexibilité et assurance : Les politiques de réservation de Emirates offrent aux clients la souplesse et la confiance nécessaires pour planifier leur voyage. Les clients qui achètent un billet Emirates avant le 30 septembre 2020 pour un voyage effectué au plus tard le 30 novembre 2020 peuvent bénéficier de conditions et d’options de re-réservation généreuses, s’ils doivent modifier leurs plans de voyage en raison de restrictions inattendues sur les vols ou les voyages liées à la Covid-19, ou lorsqu’ils réservent un tarif Flex ou Flex plus.

Couverture globale et gratuite des frais liés à Covid-19 : Les clients peuvent désormais voyager en toute confiance, car Emirates s’est engagée à couvrir gratuitement les frais médicaux liés à la COVID-19 s’ils reçoivent un diagnostic de COVID-19 pendant leur voyage, alors qu’ils sont loin de chez eux. Cette couverture prend effet immédiatement pour les clients voyageant sur Emirates jusqu’au 31 octobre 2020 (le premier vol devant être effectué au plus tard le 31 octobre 2020), et est valable pendant 31 jours à compter du moment où ils effectuent le premier trajet de leur voyage.

Cela signifie que les clients d’Emirates peuvent continuer à bénéficier de l’assurance supplémentaire de cette couverture, même s’ils se rendent dans une autre ville après leur arrivée à leur destination Emirates.

Santé et sécurité : Emirates a mis en place un ensemble de mesures à chaque étape du voyage pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés au sol et dans les airs, notamment la distribution gratuite de kits d’hygiène contenant des masques, des gants, un désinfectant pour les mains et des lingettes antibactériennes à tous les passagers.