La BIAT (Banque Internationale Arabe de Tunisie) publie ses états financiers intermédiaires arrêtés au 30 juin 2020 qui font ressortir les résultats suivants :

Un résultat net de 102,1 millions de dinars ;

Des fonds propres de 1,574 milliard de dinars ;

Un total bilan de 16,203 milliards de dinars.

Les résultats de ce premier semestre 2020 confirment la solidité de la BIAT et sa résilience dans le contexte exceptionnel de la crise Covid-19.

La BIAT a su s’adapter rapidement aux conséquences de la crise sanitaire et a œuvré activement pour diminuer son impact et soutenir efficacement ses clients et ses collaborateurs.

En effet, plus de 25 000 crédits ont été octroyés au cours du premier semestre 2020 au profit de ses clients particuliers, professionnels et entreprises.

Ainsi, et malgré la baisse des revenus observée notamment au niveau des produits en intérêts et des revenus de change, la BIAT dispose de facteurs de résilience significatifs lui permettant de faire face à cette crise et de poursuivre sa mobilisation pour l’accompagnement de ses clients et de l’économie.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 205 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn