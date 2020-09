La décision de mutation de l’ambassadeur, Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’ONU, Kaïs Kabtani, pour un autre poste diplomatique, s’inscrit dans le cadre du mouvement annuel des chefs de missions diplomatiques permanentes et consulaires. C’est ce qu’a expliqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié jeudi 10 septembre, suite aux informations relayées par des médias et réseaux sociaux selon lesquelles le diplomate tunisien aurait été ” limogé ” de son poste, cinq mois après sa prise de fonction (il a été nommé en mars 2020).

Le ministère affirme que la décision de mutation intervient en application d’une série de mouvements périodiques opérés sur des postes d’ambassadeurs dans le but de préserver les intérêts de l’Etat et faire face à de nombreux défis.

” La mutation de l’ambassadeur tunisien à l’ONU intervient suite à une évaluation approfondie, menée par la Direction centrale sur son rendement professionnel et le degré de son engagement à respecter les objectifs diplomatiques fixés pour la mission “, ajoute le ministère.

D’après ledit ministère, cette mutation n’aura aucun impact négatif sur le rendement de la mission permanente de Tunisie auprès des Nations unies. ” Au contraire, la décision va conférer plus d’efficience sur l’activité de la représentation diplomatique qui dispose de nombreuses compétences ayant fait preuve d’efficacité et de professionnalisme et ce, depuis l’élection de la Tunisie, membre non-permanent au Conseil de sécurité de l’ONU “.

Des médias et réseaux sociaux ont fait état du ” limogeage ” de l’ambassadeur Tunisien à l’ONU, après seulement cinq mois de fonctions. Ce dernier a assuré, dans une déclaration à la presse, avoir décidé de quitter la diplomatie tunisienne.