Un afterwork sur une étude sur la ” stratégie d’internationalisation des entreprises tunisiennes sur le marché africain “, actuellement en cours d’élaboration, sera organisé jeudi 10 septembre par Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC).

Ordonnée par le Conseil d’analyses économiques (CAE), l’étude a été financée par l’Agence française de développement et confiée à Deloitte Conseil pour la réalisation.

Elle a pour objectif l’identification des obstacles auxquels les entreprises font face pour s’internationaliser sur le marché africain.

L’étude prévoit aussi la formulation de recommandations de soutien institutionnel, transversal et spécifique à des secteurs d’activités prioritaires.

Quant à l’objectif de cet Afterwork qui sera modéré par l’équipe de Deloitte, il s’agit d’impliquer ses adhérents dans l’élaboration de l’étude, vu l’importance cruciale de l’output de cette étude et les recommandations qui seront formulées au gouvernement.

A noter que l’élaboration de l’étude s’inscrit dans le cadre d’un Mémorandum pour un Dialogue stratégique, signé le 1er février 2018 à Tunis, entre le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale et l’AFD.

Ce partenariat, dont la mise en œuvre s’étale sur une période de trois ans (2018-2020), porte sur la lutte contre les inégalités de revenus et territoriales, la promotion de la transition énergétique et écologique et la stratégie d’internationalisation des entreprises tunisiennes (privées et publiques) sur le marché africain.