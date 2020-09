Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 31 août au 4 septembre 2020, telles que rapportées, vendredi, par l’intermédiaire en Bourse Tunisie Valeurs.

SOTETEL : Création d’une succursale en France

– La SOTETEL vient de créer une succursale en France, et ce dans le cadre de la diversification de sa clientèle, la conquête de parts de marché plus larges, le développement de son portefeuille à l’international, la saisie des opportunités d’affaires qui se présentent sur le marché Français et pour répondre à la demande de certains opérateurs économiques.

– SOTETEL vient de signer un partenariat avec la société Française SOGETREL. SOGETREL est un acteur historique majeur sur le marché des télécoms en FRANCE. Intégrateur de réseaux et de systèmes de communication pour l’irrigation numérique des territoires, il est le partenaire privilégié des grands opérateurs, des donneurs d’ordre publics et privés, et des collectivités locales, en particulier dans le déploiement de réseaux Très Haut Débit. L’objet du contrat consiste à la réalisation des prestations et des travaux de construction et de maintenance des réseaux (cuivre et FTTH).

– Dans le cadre de ce partenariat, une première commande a été notifiée par SOGETREL couvrant les prestations à réaliser durant les derniers mois de l’année 2020. Une équipe est déjà sélectionnée pour le démarrage des travaux à compter du mois de Septembre.

OfficePlast : Résultats consolidés de l’exercice 2019

Le groupe OfficePlast a publié ses états financiers consolidés de l’exercice 2019. Ces derniers font état d’une croissance des revenus de 15% à 23,1 MD et d’une progression du résultat d’exploitation de 30% à 2,3 MD. Malgré une activité d’exploitation bien orientée, le spécialiste de la fourniture bureautique et scolaire a été pénalisé par le revirement du contexte de change en 2019 (des pertes nettes de change de 271 mille dinars en 2019 contre des gains nets de change de 468 mille dinars en 2018). 2019 s’est finalement bouclée avec une chute du résultat net part du groupe de 57% à 600 mille dinars.