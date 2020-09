L’UTAP a mis en garde, mercredi, contre la gravité de la décision prise, par le ministère du Commerce, relative à la fixation des marges bénéficiaires des intrants de fourrages, à 20% de son prix d’achat, à compter du 1er septembre courant.

Elle a estimé, qu’il s’agit là d’une “décision improvisée” et qu’elle aura des répercussions désastreuses sur le coût de production et la situation des éleveurs.

La marge bénéficiaire élevée, employée sur les intrants fourragers, en 2019, laquelle a dépassé les 40%, alors qu’elle s’était située, durant les années précédentes entre 3% et 20%, est le résultat inévitable des politiques et des orientations du ministère du Commerce, qui tient à “soutenir les lobbies de l’importation”, a affirmé l’organisation agricole.

L’UTAP a appelé, ainsi, le département du Commerce à renoncer immédiatement à cette décision et à mettre en application les chartes de partenariat du secteur, y compris le recours aux mécanismes des prix dynamiques et l’intensification de contrôle de la qualité des fourrages, ainsi que des circuits de distribution, afin de limiter la spéculation, de préserver les intérêts des éleveurs et d’assurer la pérennité de ce système de production.