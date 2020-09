Les ministères de l’Industrie, de l’Energie, du Commerce et de l’Agriculture projetteraient d’importer, prochainement, 60 mille tonnes d’ammonitrate en prévision de la saison des grandes cultures, selon l’agence TAP qui cite une source bien informée.

Cette quantité sera disponible en décembre prochain, en attendant la reprise des activités du Groupe Chimique Tunisien (GCT).

Pour Mohamed Rejabia, membre du bureau exécutif de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP) chargé des grandes cultures, le GCT peine actuellement à produire les engrais phosphatés, à cause de l’arrêt des unités de production suite aux manifestations et sit-in observés depuis quelques temps.

L’UTAP a mis en garde, à maintes reprises, contre cette crise alarmante qui impactera fortement l’ensemble de la filière des grandes cultures, a ajouté Rejabia, lequel explique que les engrais phosphatés dont le phosphate diammonique (DAP) et l’ammonitrate qui, selon lui, sont des fertilisants nécessaires à la réussite de cette saison.

Le responsable de l’organisation agricole a appelé le gouvernent et l’ensemble des intervenants à fournir les quantités nécessaires en engrais afin d’assurer le démarrage de la nouvelle saison.

Il a, par ailleurs, dans une déclaration à l’agence TAP, exprimé sa préoccupation quant au monopole et à la vente de l’ammonitrate dans les circuits parallèles, où le quintal est commercialisé à 75 dinars contre 54 dinars dans les circuits formels.

Selon un document du ministère de l’Agriculture remis à l’agence TAP, les quantités en phosphate diammonique qui ont été fournies aux régions, durant la période allant du 1er avril au 12 août 2020, ont atteint 14475 tonnes sur 90 000 tonnes programmées, avec un taux de réalisation de 16% ( contre 10565 tonnes la saison écoulée).

Pour ce qui est de l’ammonitrate, les quantités fournies ont atteint 19325 tonnes sur un total de 200 000 tonnes programmées pour la saison 2020/2021, soit un taux de réalisation de 10%, contre 18415 tonnes la saison écoulée.