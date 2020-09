Le ministre du Commerce, Mohamed Msilini, a publié, lundi 31 août 2020, un arrêté fixant à 20% les marges bénéficiaires appliquées aux intrants fourragers destinés à l’alimentation animale (maïs et tourteaux de soja), et ce à partir du 1er septembre 2020.

En vertu de cet arrêté, la marge bénéficiaire appliquée aux intrants fourragers (maïs et tourteaux de soja) est fixée à 20% du prix d’achat pour les fourrages produits localement et du prix CAF (coût, assurance et fret) pour les fourrages importés.

Ainsi, les prix de vente des instants fourragers sont désormais fixés en appliquant cette marge bénéficiaire et en ajoutant les différents taxes et frais.

Quiconque enfreint cette décision est passible de poursuites conformément à la Loi n°2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix et au Décret-loi du Chef du Gouvernement n°2020-10 du 17 avril 2020, portant dispositions particulières pour la répression des violations aux règles de la concurrence et des prix.