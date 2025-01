L’Office National des Fourrages (ONF) a annoncé l’application de réductions sur les prix de vente du maïs, dont l’importation démarrera en janvier 2025, en faveur des éleveurs et des usines de fourrages composés. Et de préciser que le prix normal du mais est déterminé dés la signature du marché et est actualisé et modifié pendant chaque opération d’importation.

L’office a fait savoir qu’une réduction de 2% sera également accordée aux éleveurs et usines de fourrages lors de l’approvisionnement direct du quai. Il s’agit aussi de l’octroi de réductions aux éleveurs et usines de fourrages ayant signé un contrat d’approvisionnement annuel, comme suit :

– Constitution d’un stock propre de deux mois: Une réduction de 1% sur le prix standard

– Confirmation préalable de la commande : Réduction de 2% sur le prix standard

– Confirmation préalable de la commande et la constitution d’un stock propre de deux mois.

Réduction de 3% sur le prix standard

S’agissant de la soumission et du règlement des commandes, l’office a souligné que les commandes doivent être soumises directement au service commercial et le règlement doit être effectué via virement bancaire. Une réduction de 0,5% sera accordée dans ce cas aux éleveurs et aux usines.

Selon l’Office les commandes sont confirmées par un paiement d’une avance de 50 % de leur valeur estimative sur la base du prix appliqué sur la variété du maïs. Le règlement se fait une fois le prix de vente normal est fixé avant le début de la livraison. Le paiement d’une avance et le remboursement des commandes sont effectués conformément aux procédures de paiement fixées.

L’office a rappelé qu’il a mis en place une cellule chargée de suivre l’évolution des prix des matières premières fourragères sur le marché intérieur et sur les marchés mondiaux ainsi que les évolutions enregistrées dans le domaine de l’alimentation animale, ce qui est de nature à contribuer au développement de l’efficacité des procédures d’ajustement du marché des fourrages. Il a également noté qu’il a lancé la mise en place d’une plateforme qui assure l’interaction afin de garantir l’efficacité et la transparence.

L’Office a invité les personnes qui souhaitent participer à ce programme et à s’approvisionner à contacter directement le service commercial de l’Office National des Fourrages pour retirer le formulaire de déclaration des besoins ou envoyer une copie numérique par e-mail à l’Office national des fourrages (onf@onf.tn)