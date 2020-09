Le développement et le désenclavement des régions frontalières doivent être au cœur du plan de développement quinquennal 2021-2025 qui doit aussi revêtir un aspect durable, favorisant la préservation des spécificités environnementales et des ressources naturelles notamment l’eau, a souligné lundi, le ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, Slim Azzabi.

Le plan 2021-2025 doit également, être axé sur une approche de développement des zones rurales basée sur des programmes spécifiques, à même d’atténuer le phénomène de la pauvreté, a-t-il aussi précisé, lors d’une séance de travail tenue au siège du ministère et consacrée à l’examen du calendrier d’élaboration de ce plan.

Ce plan doit, par ailleurs, refléter les priorités sectorielles, en favorisant les secteurs stratégiques tels que ceux de l’énergie, la santé, le transport et la logistique et la sécurité alimentaire, a également noté le ministre, réitérant sa confiance en le travail effectué par les commissions régionales et sectorielles, qui œuvrent actuellement, à établir les priorités nationales de développement à la lumière des circonstances actuelles et des moyens disponibles.

Azzabi a, en outre, estimé nécessaire d’accorder de l’ intérêt, dans le cadre de ce plan, au secteur privé et à l’amélioration du climat des affaires, qui est une locomotive essentielle de la croissance, appelant à se servir également, dans le cadre de l’élaboration de ce plan, des recommandations de la commission parlementaire de développement régional qui se penche sur l’évaluation de l’actuel plan de développement.

Azzabi a considéré que le plan de développement 2021-2025 revêt une importance particulière vu le contexte international, régional et national dans lequel il doit être élaboré et de l’importance des enjeux à relever, déclarant que le prochain plan de développement ne doit pas être une simple liste de projets régionaux, mais une véritable stratégie globale qui instaure un nouveau modèle économique futuriste.

Le ministre a exhorté ses équipes à respecter le calendrier retenu pour l’élaboration de ce plan et qui fixe la fin du mois de juillet 2021 comme dernier délai pour présenter sa version finale.