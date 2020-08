Le tourisme nous rassemble, les restrictions sur les voyages nous séparent. Plus grave encore, les restrictions sur les voyages empêchent aussi le tourisme de contribuer comme il le pourrait à un meilleur avenir pour tous.

Cette semaine, le secrétaire général de l’ONU a fait paraître la note de synthèse sur la COVID-19 et la transformation du tourisme, dont l’OMT a dirigé l’élaboration.

Ce rapport qui fera date expose clairement l’enjeu : la menace de destruction de dizaines de millions d’emplois directs dans le tourisme, la disparition de débouchés pour les populations et les communautés vulnérables les plus susceptibles de bénéficier des retombées du tourisme, et le risque réel de perdre des ressources vitales pour la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel partout dans le monde.

Le tourisme a besoin de prospérer, et il faut pour cela que les restrictions sur les voyages soient assouplies ou levées en temps opportun et de manière responsable. Cela signifie aussi que les décisions des pouvoirs publics doivent être coordonnées par-delà les frontières, le défi que nous affrontons ne faisant aucun cas des frontières !

Cette note de synthèse sur la COVID-19 et la transformation du tourisme est une contribution supplémentaire au plan de marche du secteur pour retrouver son statut, qui est sans équivalent, de source d’espoir et d’opportunités pour tous.

C’est vrai à la foispour les pays en développement et pour les pays développés, et il est dans l’intérêt de tous les gouvernements et de toutes les organisations internationales de soutenir le tourisme.

Nous ne pouvons qu’encourager les gouvernements à accompagner leurs déclarations vigoureuses d’actes tout aussi énergiques, en montant au créneau pour assumer un rôle de direction. À mesure que les destinations rouvrent, nous reprenons les visites en présentiel, en signe de soutien, dans un but d’apprentissage et pour rétablir la confiance envers les voyages internationaux.

Après des visites fructueuses dans des destinations d’Europe, les délégations de l’OMT viennent maintenant observer la façon dont le Moyen-Orient se tient prêt pour une reprise sûre et responsable du tourisme.

En Égypte, le président Abdel Fattah Al Sissi et son gouvernement ont fait voir qu’un soutien vigoureux et ciblé a sauvé des emplois et permis au tourisme de résister à ces remous sans précédent. Des sites emblématiques, comme les pyramides, sont maintenant prêts à recevoir de nouveau les touristes, sachant que l’on a fait une priorité de la sécurité à la fois des employés du tourisme et des touristes.

De même, le gouvernement saoudien a réservé un accueil chaleureux à l’OMT et s’est déclaré déterminé à continuer de développer le secteur du tourisme du Royaume, d’abord pour les touristes internes, puis pour les visiteurs internationaux.

La pandémie est loin d’être terminée. Comme le montrent les cas dans le monde, nous devons nous tenir prêts à agir vite pour sauver des vies.

Mais il est maintenant tout aussi clair que nous pouvons aussi prendre des mesures décisives pour protéger les emplois et préserver les multiples bienfaits du tourisme, pour l’humanité et pour la planète.

Zurab Pololikashvili