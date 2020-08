Un protocole d’accord a été signé entre le Ministère de l’Education, et celui des Technologies de la Communication et de la Transformation digitale, portant sur un projet de réhabilitation du réseau éducatif, de la généralisation de la connexion à haut débit, de l’installation des réseaux internes et la fourniture de l’accès aux services Internet au profit des établissements d’enseignement, indique un communiqué publié mardi par le ministère de l’Education.

Cet accord, signé par le ministre de l’Education, Mohammed Hamdi, et le ministre des Technologies de la Communication, Mohamed Fadhel Kraiem, s’inscrit dans le contexte de la volonté des deux ministères d’établir un partenariat efficace qui consacre les orientations nationales au cœur des priorités du gouvernement. Un partenariat qui s’inscrit également que dans le cadre du plan stratégique “Tunisie numérique” visant à réaliser l’intégration sociale et à limiter La fracture numérique, grâce à la vulgarisation de l’accès aux services numériques à haut débit.

L’accord vise aussi à répondre aux besoins du ministère de l’Education de numériser et de développer ses méthodes de travail via l’accès aux services numériques, afin de généraliser l’accès à l’information et au savoir, et d’atteindre le principe de l’égalité des chances entre les régions et les établissements d’enseignement au niveau de la fourniture des services à forte valeur ajoutée dont les vidéoconférences, la formation et la mise à disposition d’un contenu éducatif de qualité.

Hamdi a salué cette initiative, estimant que l’accord répond à une nécessité impérieuse de consacrer le principe de l’égalité des chances pour tous les étudiants, en équipant les établissements éducatifs avec une connexion internet à haut débit, soulignant qu’il serait impossible de ne pas s’engager dans la révolution numérique.

De son côté, Kraiem a souligné à cette occasion l’impératif d’accélérer la mise en œuvre du projet de connexion des écoles et lycées par l’internet à haut débit. Il a rappelé que la conjoncture actuelle coïncidant avec la pandémie du Coronavirus, a montré l’urgence de développer les infrastructures des établissements d’enseignement pour que ces derniers soient au diapason des évolutions technologiques permettant d’accéder aux plateformes de formation et d’enseignement à distance.