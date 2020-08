Walid Zidi, universitaire malvoyant, est le ministre des Affaires Culturelles au gouvernement proposé par le chef de gouvernement désigné Hichem Mechichi dont la composition a été annoncée tard dans la soirée du lundi 24 août 2020.

Ce Docteur en Littérature arabe fraîchement diplômé de l’Université des lettres, des arts et des humanités de la Manouba devra être le premier ministre malvoyant dans l’histoire de la Tunisie moderne.

La soutenance de sa thèse de doctorat avait eu lieu début 2019 sous la direction de son professeur et grand écrivain Chokri Mabkhout. Il est actuellement enseignant de traduction et de rhétorique à l’Université de la Manouba et chercheur en sciences rhétoriques et en psychologie du handicap.

Le parcours du jeune doctorant Zidi n’était pas de tout repos et sa cecité a failli le priver de poursuivre ses études sous prétexte que son état de santé ne lui permet pas de continuer.

Ce natif du 30 avril 1986 a vu le jour dans la région de Tajerouine du gouvernorat du Kef pour qu’ensuite il perde la vision alors qu’il avait à peine deux ans.

Son parcours scolaire a été entre deux institutions tunisiennes spécialisées pour personnes malvoyantes. Au primaire, il a fréquenté, à partir de 1993, l’école Ennour à Bir El Kassaa du gouvernorat de Ben Arous alors que ses études secondaires se sont poursuivies, de 2000 à 2006, au lycée Al-Kafif à Sousse.

Selon plusieurs médias, ses bons résultats scolaires l’ont bien sauvé aussi bien que l’avis de l’un des responsables de son école qui a réussi à convaincre ses parents retissant. Il a été ainsi autorisé à rejoindre les bancs de l’école et continuer ses études pour un parcours exceptionnels couronné par le succès.

Le chemin de son périple dans la recherche du savoir avait été renforcé après avoir brillamment décroché son baccalauréat. Ce diplôme a constitué un premier passeport pour qu’il puisse encore percer.

Le début de sa vie estudiantine était à l’Institut préparatoires aux études littéraires et de sciences humaines à Tunis (IPELSHT) où il est admis de 2006 à 2008. Après des études universitaires de quatre ans, il rejoint l’Ecole normale supérieure de Tunis (ENS), de 2008 à 2011.

Sa persévérance et sa volonté l’ont encore emmené plus loin puis-qu’aussitôt diplômé, il décide de continuer pour une étape supérieure. Il s’est ainsi lancé dans un troisième cycle, ce qui lui a enfin permis d’atteindre ses rêves et décrocher le titre de Docteur auprès de l’Université de la Manouba. Il devient ainsi le premier malvoyant à ce titre dans le pays dont le succès avait fait la Une des médias tunisiens.

Outre sa vocation universitaire, Docteur Zidi est un grand passionné de la poésie qui joue également sur l’instrument du Oud (luth oriental).

Il est aussi largement présent dans le secteur littéraire et médiatique qui garde un pied d’attache dans la région du Nord-ouest qui a vu sa naissance. Actuellement, il dirige le club des lettres à la maison de culture de sa région natale Tajerouine en plus de plusieurs activité dans les médias cultures, à travers notamment une émission littéraire qu’il anime sur les ondes de la radio du Kef.

En attendant l’approbation du parlement, les avis des politiciens aussi bien que des spécialistes semblent mitigés sur la composition du nouveau gouvernement.

Le sort du gouvernement proposé est tributaire du vote prévu à l’Assemblée des Représentants du peuple ARP dont la date devra être dévoilée dans les dix jours qui viennent.