Le TUNINDEX, indice de référence de la Bourse de Tunis, a enregistré une baisse de 6,94%, durant le premier semestre 2020, contre une baisse de 1,69%, durant la même période de 2019, selon le rapport d’évolution indicateurs d’activités du 2ème trimestre 2020, publié mardi par la Bourse de Tunis.

L’indice TUNINDEX20 a affiché, durant la même période, la même tendance avec une baisse de 7,89%, contre une régression de 3,21%, durant la même période de l’année 2019.

Cinq des treize indices sectoriels publiés par la Bourse ont enregistré des performances positives à la clôture de la première moitié de l’année 2020.

Les meilleures performances ont concerné l’indice des Bâtiment et Matériaux de construction (+12,49%) et l’indice agro-alimentaire et boissons (+10,56%).

En revanche, 8 indices sectoriels ont enregistré des performances négatives. L’indice Matériaux de Base a connu la plus forte baisse avec (-26,56%) suivi par l’indice des automobiles et équipementiers (-21,63%).