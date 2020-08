Un appel d’offres relatif à la réalisation du groupement technique d’El Aghba sera lancé, en septembre 2020, pour démarrer ainsi les travaux en 2021 avant leur parachèvement, à la mi-2022.

Les travaux de réalisation dudit groupement ont démarré officiellement au cours du mois de mars 2014 dans la zone industrielle d’El Aghba, moyennant un coût de 26 millions de dinars, a-t-on appris d’un communiqué du ministère de l’industrie et des Petites et moyennes entreprises.

Les prévisions tablaient sur le parachèvement du projet, en fin 2016, mais il a accusé un retard suite à son blocage, depuis mai 2017, en dépit de la disponibilité des financements nécessaires.

Après une phase de contentieux de presque 18 mois, la réalisation et la supervision du projet ont été confiées, en février 2019, au ministère de l’équipement de l’habitat et de l’aménagement du territoire, a fait savoir Anouar Zouari, DG du Laboratoire Central des Analyses et d’Essais (LCAE).

Le promoteur qui n’a pas honoré ses engagements dont le payement des sous-traitants, est à l’origine de ce retard, causant ainsi des pertes financières et l’annulation du contrat de l’offre.

Le groupement technique abrite 3 institutions; à savoir un laboratoire national des analyses et d’essais, un centre technique des industries agroalimentaires et un centre technique de la chimie.

Ce groupement vise à offrir des services de consultation et de renforcement de l’infrastructure d’analyses et d’essais en Tunisie grâce à un réseau de laboratoires modernes et conformes aux normes techniques internationales.