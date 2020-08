Des dizaines d’artistes et créateurs tunisiens ont observé, lundi, un sit-in devant le siège du ministère des Affaires culturelles à Tunis, pour protester contre la précarité de leur situation en cette période sanitaire exceptionnelle.

Les manifestants ont dénoncé le “flou” qui entoure la stratégie du ministère des Affaires Culturelles, tout en exigeant un traitement qui garantit leur dignité. Les annulations en série des manifestations artistiques, récemment annoncées par prévention de la nouvelle vague de la Covid-19, ont notamment provoqué la colère des professionnels.

Dans un communiqué publié, dimanche soir, le Syndicat national indépendant des professionnels des arts dramatiques a dénoncé ce qu’ils qualifient de “marginalisation de l’artiste sur les plans humain, social et législatif”.

Il a appelé à hâter l’octroi des aides aux artistes et créateurs ainsi que les indemnisations pour les sociétés de production, les espaces culturels privés et les Centres des arts dramatiques et scéniques.

Les syndicalistes estiment que le ministère n’a pas honoré ses engagements envers les artistes et créateurs et l’accusent d’être revenu sur les accords bilatéraux conclus avec le syndicat. Ils citent, entre autres, le nombre des spectacles de théâtre autorisés pour cet été, au profit des producteurs et/ou des associations.

Beaucoup de professionnels du secteur se trouvent encore privés des primes exceptionnelles attribuées par le biais du Fonds Relance Culture (FRC) aux divers acteurs du secteur culturel et artistiques touchés par la crise sanitaire

Le FRC est un fonds public créé au début de la période de confinement sanitaire (le 22 mars 2020). Ce fonds est une structure d’aide aux divers professionnels du secteur culturel et artistique, à dotation mixte entre le secteur privé et le secteur public.