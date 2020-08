Les ministres italiens des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, et de l’Intérieur, Luciana Lamorgese, sont attendus, lundi 17 août 2020, pour une visite à Tunis.

A l’occasion de cette visite, une réunion est prévue au palais de Carthage sous la présidence du chef de l’Etat tunisien, Kaïs Saïed, en présence de Salma Enneifar, secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, du Commissaire en charge de la Politique européenne de voisinage et du Commissaire européen aux affaires intérieures.

Ladite réunion abordera la question des moyens de consolider les relations entre la Tunisie et l’Italie et d’approfondir les négociations sur un certain nombre de problèmes dans la région, notamment la question de l’immigration irrégulière.

Cependant, cette visite est liée à la question migratoire, les Italiens ayant tapé sur la table, il y a quelques jours, pour demander à la Tunisie de rapatrier ses ressortissants illégaux en Italie.