Faisant face à des problèmes financiers à répétition et un nombre important de litiges avec des anciens joueurs, le Club Africain semble avoir trouvé une issue favorable à ses déboires de tout genre en signant un contrat de sponsoring avec la compagnie aérienne Qatar Airways pour 4 ans (saison 2020/21 jusqu’à la fin de la saison 2023/24).

Dans un communiqué à la Presse, Qatar Airways se réjouit d’annoncer la signature d’un accord de parrainage pluriannuel avec le Club Africain de Tunisie, étoffant ainsi son éventail de partenariats sportifs internationaux.

Cet accord se traduira par l’apparition du logo de la compagnie aérienne sur les maillots de jeu des équipes de football, handball et basket-ball du club, dès la saison 2020/21 jusqu’à la fin de la saison 2023/24.

L’équipe de football du Club Africain a remporté 13 titres de la Ligue Tunisienne, ainsi que trois Supercoupes. Elle est également connue pour avoir été le premier club tunisien à gagner un trophée international, en remportant la Coupe du Maghreb en 1971.

Mme Salam Al Shawa, vice-présidente principale de la division du marketing et de la communication, a déclaré : “Nous nous réjouissons d’annoncer ce nouveau partenariat, qui fera de Qatar Airways le principal sponsor du maillot du Club Africain à partir de la saison 2020/21. Nous cherchons constamment à développer notre éventail de parrainages sportifs internationaux, et ce partenariat, le premier avec une équipe africaine, n’est qu’un exemple supplémentaire de notre engagement dans le domaine du sport et de notre conviction que le sport a le pouvoir de rapprocher les peuples. Nous avons hâte de travailler et de collaborer avec le club et ses supporters, en apportant une vraie contribution grâce à ce nouveau partenariat prometteur. Le sport est un pilier de la vision à long terme de l’État du Qatar, et en tant que transporteur national du pays, nous nous félicitons de l’occasion qui nous est donnée d’utiliser le sport comme un moyen de soutenir le développement des jeunes ici au Qatar, et dans le monde.”

M. Abdulessalem Al Younsi, président du Club Africain, a déclaré : “Au moment de célébrer les cent ans du Club Africain, nous nous réjouissons d’annoncer que le club a conclu un partenariat de quatre ans avec Qatar Airways. Le Club Africain est ravi de rejoindre un groupe important d’équipes internationales parrainées et sponsorisées par Qatar Airways. Le Club Africain est largement connu comme le club du peuple, et le plus célèbre de la Tunisie, en étant le premier parmi ses adversaires locaux à remporter un trophée international. Le partenariat entre le Club Africain et Qatar Airways bénéficiera au club, à son administration, à ses joueurs, et surtout à ses supporters, puisqu’il encourage et crée l’opportunité pour le club de jouer à un plus haut niveau. Ce partenariat de quatre ans est un élément clé dans l’évolution du Club Africain.”

Le Club Africain rejoint le Paris St. Germain, l’AS Roma, le Boca Juniors, le Bayern de Munich, le K.A.S. Eupen et l’Al Sadd SC dans le portefeuille des parrainages du football international de Qatar Airways.