L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l’Union des associations européennes de football (UEFA) ont annoncé aujourd’hui leur partenariat autour de valeurs partagées et d’une vision commune de l’avenir.

Les dirigeants des deux organisations se sont rencontrés au siège de l’UEFA et ont convenu de promouvoir conjointement les avantages qu’offrent le sport et le tourisme sportif en faveur du développement et des chances pour tous, y compris des jeunes.

Le secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, et le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin, ont reconnu les valeurs partagées par le tourisme et le football, deux secteurs de premier plan dirigés par des personnes ayant la capacité de promouvoir la compréhension, l’amitié et la solidarité et de susciter des changements sociaux et économiques.

Objectifs communs

L’OMT et l’UEFA s’efforceront d’offrir un héritage à travers l’Europe. La Fondation UEFA se joindra aux représentants des différents départements de l’UEFA lors du Sommet mondial du tourisme des jeunes de l’OMT (juillet 2022, Sorrento, Italie), conçu pour donner aux jeunes l’occasion de s’exprimer sur l’avenir du secteur et de leur offrir la possibilité d’acquérir les aptitudes et les connaissances nécessaires pour faire avancer le tourisme.

Pour Zurab Pololikashvili, « le tourisme et le football sont des partenaires naturels, qui apportent de la joie à des millions de personnes et dont les bénéfices vont bien au-delà des vacances ou des matchs. En travaillant ensemble, l’OMT et l’UEFA s’appuieront sur notre potentiel pour célébrer notre humanité commune, favoriser l’amitié par-delà les frontières et créer des expériences et des opportunités pour les gens du monde entier ».

Pour sa part, Aleksander Čeferin dira que « le tourisme sportif est l’un des aspects du tourisme qui connaît la plus forte croissance. Le tourisme et le football, sport le plus populaire au monde, se complètent de manière unique. Les événements sportifs, tels que l’UEFA EURO et l’UEFA EURO féminin, apportent une contribution exceptionnelle au tourisme dans les pays hôtes. Plus important encore, le football offre aux équipes et aux supporters la possibilité de parcourir le monde, de découvrir de nouvelles destinations et de nouvelles cultures. Je ne peux pas imaginer un meilleur moyen d’apprendre à mieux se connaître, de grandir ensemble plutôt que de s’éloigner les uns des autres ».

Emploi et éducation

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, l’OMT et l’UEFA travailleront ensemble pour développer le tourisme sportif en Europe, notamment en facilitant les voyages et la mobilité et en promouvant les possibilités d’emploi et d’éducation qu’il peut apporter. Les deux organisations se feront également les championnes de la durabilité dans leur secteur, conformément à l’Agenda des Nations unies pour le développement durable et à la stratégie de durabilité 2030 de l’UEFA.

L’accord souligne l’impact considérable du tourisme et du sport, qui touche presque tous les aspects des économies et des sociétés dans le monde. Les deux secteurs sont des employeurs de premier plan et des champions de l’émancipation des jeunes et de l’égalité des sexes. Sous l’égide de l’OMT et de l’UEFA, le tourisme et le sport avancent aussi à grands pas pour assumer leurs responsabilités en matière d’action climatique.

