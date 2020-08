Une convention de partenariat a été conclue, vendredi, au siège du Centre national du cinéma et de l’image, entre les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) et l’Instance nationale de lutte contre la corruption (INLUCC).

Le texte de la convention, signé par Ridha Behi, directeur général des JCC, et Slim Dargachi, directeur général du CNCI, d’un côté, et Chawki Tabib, président de l’Inlucc, de l’autre, fixe les modalités de partenariat entre ces trois structures publiques avec pour principal objectif la diffusion de la culture de la bonne gouvernance au sein du festival.

Parmi les autres closes contenues dans ce nouvel accord, l’organisation d’un séminaire sous le thème de “La gouvernance des festivals” et l’instauration d’un partenariat avec la radio “Nazaha”. Cet organe de presse a été lancé à l’initiative de l’Inlucc afin d’épauler les efforts de l’Instance et l’aider dans la lutte contre la corruption à travers des programmes radiophoniques ciblés.

Le festival des JCC aura lieu cette année, sans la compétition officielle, dans une édition exceptionnelle qui s’adapte aux exigences du protocole sanitaire.

Côté finances, dans une récente interview avec l’agence TAP, Ridha Behi avait annoncé que le budget 2020 du festival sera revu à la baisse aussi bien que le nombre d’invités et la durée de la manifestation. “De 400 invités, on n’en aura que 50 cette année, les 7 jours du festival deviennent 5, et des 4 millions de dinars on passera à seulement 1,8 million de dinars “, a-t-il déclaré.

A rappeler que le budget des JCC est attribué par le CNCI qui est une institution relevant du ministère des Affaires Culturelles.

Les JCC sont une manifestation cinématographique annuelle d’envergure arabe et africaine qui est organisée avec le soutien de plusieurs autres partenaires. L’INLUCC sera l’un des principaux partenaires de la 31ème édition du festival prévue du 7 au 12 novembre 2020.