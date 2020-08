Les résultats d’exécution du budget de l’Etat, au titre du premier semestre de l’année 2020, ont fait état d’un creusement sensible du solde budgétaire à -3,847 milliards de dinars contre -2,464 milliards de dinars un an auparavant, révèle la Banque centrale de Tunisie (BCT) dans une note sur les évolutions économiques et monétaires.

D’après la BCT, cette détérioration est due à une baisse des ressources propres de 11,9%, plus forte que celle des dépenses (hors service de la dette), de seulement 1,2% (contre +18,3% au cours de la première moitié de 2019).

Baisse de 11,4% des recettes fiscales

Au niveau des ressources de l’Etat, les recettes fiscales se sont élevées à 12,760 milliards de dinars à fin juin 2020, soit une baisse de 11,4% par rapport à la même période de 2019.

Cette évolution traduit les retombées économiques de la crise sanitaire de la Covid-19 et les mesures prises pour l’endiguer (en particulier le confinement général), explique l’Institut d’émission.

La régression des revenus fiscaux a touché les recettes d’impôt aussi bien direct (-9% contre une importante hausse de 40,4%une année auparavant), qu’indirect (-13,4% contre +3,9%).

Au niveau des impôts directs, l’impôt sur les sociétés a chuté de 18,7% (ou -391 millions de dinars) après avoir augmenté de +40,3% une année auparavant.

Quant aux impôts indirects, des baisses substantielles ont marqué toutes leurs composantes, en particulier les recettes de la TVA (-15,5% ou -580 MDT) et des autres impôts indirects (-13% ou -268 MDT).

Dans une interview publiée en juillet dernier sur la page Facebook de son département, le ministre des Finances, Nizar Yaïche, avait déclaré que l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les finances publiques est estimé à 5 milliards de dinars.

Selon lui, le déficit public va dépasser les 3% du PIB prévus dans la loi de finances de 2020, pour s’établir à plus de 5%.