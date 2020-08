Les cours du pétrole ont renoué avec la baisse, jeudi 6 août, après le rebond enregistré la veille. Cette baisse est expliquée par la fragilité de la demande sur les hydrocarbures.

Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre s’est replié de 0,2%, à 45,09 dollars. Le cours du West Texas Intermediate (WTI) a baissé de 0,6% à 41,95 dollars.

Le baril de Brent de la mer du Nord et le WTI ont atteint respectivement mercredi 46 dollars et 43 dollars, soit des niveaux non atteints depuis 5 mois suite à la guerre des prix entre la Russie et l’Arabie Saoudite puis la crise sanitaire de COVID-19.

Reste que cette hausse reste fragile en raison du flou qui règne sur le marché américain du pétrole bouleversé par la crise sanitaire qui secoue le pays et ses répercussions économiques et sociales.