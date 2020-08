La réussite dope l’envie de faire plus. Après avoir réussi à mettre sur orbite InstaDeep, la start up spécialisée dans l’intelligence artificielle, co-fondée en 2014 avec Zohra Slim, Karim Beguir poursuit sur un autre terrain : l’action associative.

En effet, le co-fondateur et président directeur général d’InstaDepp vient de créer Data Science North Africa & Arabia (DSNAA) pour œuvrer au développement de l’intelligence artificielle et des sciences des données dans les pays nord-africains et arabes.

Président de cette association, Karim Beguir a deux partenaires dans cette nouvelle aventure : Kais Mejri, secrétaire général, et Yosra Miladi, trésorière. Ce qui fait de cette opération un partenariat public/privé d’un genre un peu particulier. Puisque le président de Data Science North Africa & Arabia et sa trésorière viennent du même secteur, le secteur privé, et même de la même entreprise –Yosra Miladi, ingénieure informatique web @ mobile depuis 2015, et, à la fois, enseignante à Sup’Com- alors que Kais Mejri vient du secteur public, puisque haut fonctionnaire au ministère de l’Industrie. Mais les uns et l’autre ont le même ADN, celui de la technologie et de l’innovation.

Kais Beguir et Yosra Miladi les pratiquent au sein d’InstaDeep. Kais Mejri en est responsable au ministère de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, où il est directeur général de l’Innovation et du développement technologique.

A ce poste, Mejri est en charge, comme il l’explique sur son profil Linkedin, «du pilotage du programme national de la recherche et de l’innovation», destiné à développer le potentiel d’innovation des PME tunisiennes en collaboration avec les laboratoires de la recherche publique, de la mise en place la stratégie du ministère pour le passage à l’industrie 4.0 et de l’émergence des technologies futures dont notamment l’intelligence artificielle, IOT et la robotique.

Mais en plus de sa spécialité –la même que celle de ses partenaires-, le DG de l’Innovation et du développement technologique au ministère de l’Industrie et des PME apporte une longue et riche expérience acquise au sein de ce département et de celui du Commerce.

En effet, il avait auparavant occupé des postes à la tête de la direction des affaires juridiques et du contentieux, de la Direction générale des services communs et de la Direction générale de la gouvernance, et piloté d’importants chantiers, comme la digitalisation des procédures administratives, en particulier dans le domaine du commerce extérieur, du contrôle économique, de compensation des denrées alimentaires de première nécessité, et l’élaboration de la stratégie du ministère en matière d’open data et de la transparence dans le secteur des industries extractives.

Enfin, Kais Mejri a contracté le même virus que Karim Beguir, l’action sur le terrain associatif. En effet, le directeur général de l’Innovation et du développement technologique est membre fondateur de l’Association tunisienne d’Intelligence Economique (ATIE) et vice-président du Forum des associations africaines d’intelligence économique (FAAIE).

Après la création de la DSNAA, le plus dur reste à faire : doter l’association d’un plan d’action et, surtout, des ressources financières nécessaires pour en financer l’activité. Ce à quoi les deux dirigeants se sont déjà attelés, indique Kaïs Mejri.

