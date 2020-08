La ministre auprès du chef du gouvernement chargée des grands projets nationaux et ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, Lobna Jribi, a donné, mardi, le coup d’envoi des activités du Centre sectoriel des données numériques au Centre de calcul El-Khawarizmi au sein du complexe universitaire de la Manouba.

Le centre des données dont les travaux de construction ont pris fin au cours de l’année 2020, moyennant une enveloppe de 3,9 millions de dinars, offre un espace d’hébergement numérique et informationnel pour tous les services, logiciels d’application et systèmes numériques destinés au secteur de l’enseignement supérieur, dans le respect des conditions de sécurité informatique.

Jribi qui était accompagnée du gouverneur de la Manouba, Mohamed Cheikh Rouhou, a assisté à la proclamation des résultats d’orientation de la session des lauréats qui a connu la participation de 1069 candidats dont 167 ont été admis, 47 étudiants ont bénéficié de bourses d’études à l’étranger (24 en Allemagne et 23 en France) et 120 orientés vers l’Institut préparatoire aux études scientifiques et techniques.

Dans une déclaration aux médias, Jribi a annoncé que le premier tour d’orientation se déroulera du 14 au 18 août courant et que les résultats seront communiqués le 24 du même mois. Le deuxième tour d’orientation aura lieu du 24 au 26 août courant et les résultats sont prévus pour le 30 août 2020.

La session de réorientation qui repose sur les dossiers sociaux et sanitaires s’effectuera du 31 aout au 4 septembre prochain.

Elle a expliqué qu’outre la création de 28 nouvelles filières dans les branches des sciences exactes, technologie, sciences agricoles, biotechnologie, environnement, lettres, langues et études préparatoires littéraires, un mécanisme d’ajustement de l’orientation universitaire a été mis en place, pour permettre aux jeunes talentueux de choisir les filières adaptées à leurs compétences et ce, après la présentation d’une demande à cet effet, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Elle a ajouté que le principe de discrimination positive reste de vigueur afin de permettre aux lauréats des zones de l’intérieur de rejoindre les filières souhaitées, faisant savoir que 646 étudiants ont bénéficié de ce mécanisme en 2019.

L’année en cours a également vu l’introduction de moyens innovants d’accès à l’information en matière d’orientation universitaire qui ont remplacé les journées d’orientation universitaire selon la ministre Jribi.

Les nouveaux moyens de communication consistent, a-t-elle dit, en la numérisation du guide universitaire, existant désormais sur le site Web d’orientation universitaire et l’organisation d’un salon universitaire virtuel du 10 au 13 août courant en coordination avec les universités afin de mieux faire connaitre les institutions et les spécialités. L’université virtuelle diffusera directement une série de conférences en la matière.

Elle a indiqué qu’une chaîne YouTube (Orientation universitaire en Tunisie) sera créée, en plus de la diffusion d’émissions radiophoniques consacrée à cette question.