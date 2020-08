Un accord de partenariat a été signé hier lundi entre le programme Tunisia JOBS d’une part et la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) et la Fédération Tunisienne des Restaurants Touristiques (FTRT) d’autre part.

En vertu de cet accord, le programme Tunisia JOBS collaborera avec les fédérations concernées pour répondre aux problématiques liées à la crise COVID -19 et réduire son impact sur le secteur du tourisme et de l’hôtellerie, en facilitant l’accès des établissements membres aux solutions technologiques innovantes qui leur permettront de participer à la relance du secteur.

Cet accord a également pour objectif de promouvoir les compétences techniques, professionnelles et managériales des travailleurs du secteur du Tourisme afin d’améliorer la qualité des services proposés par les établissements concernés.

Tunisia JOBS est un programme financé par l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (United States Agency for International Development ou USAID).

Doté d’un budget de 60 millions de dollars, il vise la création de milliers d’emplois durables à travers le secteur privé, au cours des cinq prochaines années.

Conçu pour répondre aux besoins des acteurs locaux, Tunisia JOBS est un programme d’accélération multidimensionnel comprenant une assistance personnalisée aux entreprises afin de les rendre encore plus compétitives localement et à l’export, la promotion des investissements directs étrangers et la facilitation à l’accès aux financements, la concordance des programmes de formation professionnelle et de l’enseignement supérieur avec les besoins des entreprises privées avec un accent particulier sur l’insertion socio professionnelle des jeunes diplômés, des femmes et des minorités en général.

Ce programme est en outre axé sur l’appui des plaidoyers locaux en faveur de l’amélioration du climat des affaires et la promotion des opportunités pour les jeunes demandeurs d’emploi.