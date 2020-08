L’Office des Tunisiens à l’Etranger (OTE) commencera, à partir d’aujourd’hui 03 août, à diffuser des cours d’enseignement de la langue arabe, destinés aux enfants de Tunisiens résidents à l’étranger, et ce, sur sa chaîne YouTube.

En fait, l’Office a préparé, en partenariat avec le ministère de l’Education, 15 séances d’enseignement de la langue arabe, comprenant des leçons et des textes sur la civilisation et l’histoire de la Tunisie, ce qui permettraient aux enfants de la diaspora tunisienne de connaitre au mieux leur pays.

L’OTE a appelé les parents, dans un communiqué publié sur sa page Facebook, à accompagner leurs enfants et à participer à ces cours, afin de faire profiter le plus grand nombre possible de cette action.