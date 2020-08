Le chef du gouvernement désigné, Hichem Mechichi, a rencontré, jeudi après-midi, à Dar Dhiafa, à Carthage, Ahmed Karm, président du conseil d’administration de l’Amen Bank et ex-président de l’Association professionnelle des banques et des établissements financiers (APBEF).

A l’issue de la rencontre, Ahmed El Karm, a indiqué avoir présenté au chef du gouvernement désigné des propositions pour le redressement de la situation économique et sociale.

Il a, en outre, insisté sur l’importance de la stabilité gouvernementale pour que le prochain gouvernement puisse mener à terme ses projets de réforme et de relance économique du pays.

Il est primordial, en cette conjoncture, d’œuvrer à redonner confiance à l’ensemble des opérateurs économiques et des investisseurs, a-t-il ajouté.

Ahmed El Karm a, également, souligné l’importance de favoriser “un climat de libertés” et d’encourager l’initiative privée et l’auto-entrepreneuriat, appelant à la nécessité d’entreprendre, au plus vite, d’importantes réformes pour améliorer le climat économique.