La coopération tuniso-suisse dans les domaines juridique et judiciaire a été au centre de l’entretien qu’a eu, mercredi 29 juillet, la ministre de la Justice du gouvernement de gestion des affaires courantes, Thouraya Jeribi, avec l’ambassadeur de Suisse en Tunisie, Etienne Thévoz.

Selon un communiqué du département de la Justice, Jeribi et Thévoz ont évoqué le dossier de récupération des fonds spoliés et détournés à l’étranger, en particulier ceux placés dans des banques suisses, et faisant l’objet de suivi judiciaire dans les deux pays.

L’entretien a été l’occasion également de passer en revue les obstacles entravent la récupération de ces fonds en dépit des procédures judiciaires engagés à cette fin.