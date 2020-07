Assurances BIAT a annoncé, mardi 28 juillet 2020, le renouvellement de son soutien à l’événement à caractère sportif et touristique “Ultra Mirage El Djerid” dont la 4e édition aura lieu le 3 octobre prochain sur le site de Ong Jmel dans le gouvernorat de Tozeur.

Une cérémonie s’est déroulée aujourd’hui à Tunis au cours de laquelle Nejla Moalla Harrouch, directrice générale d’Assurances BIAT, et Amir Ben Gacem, directeur de la course Ultra Mirage, ont signé un protocole d’accord en vertu duquel Assurances BIAT renouvelle son parrainage de l’événement en devenant une nouvelle fois le principal partenaire ainsi que l’assureur de cette compétition sportive.

« Assurances BIAT partage avec l’Ultra Mirage El Djerid plusieurs valeurs qui sont le défi, l’ambition, la solidarité et le dépassement de soi ; c’est pour ces raisons que depuis 2017, nous soutenons cette manifestation qui est organisée par des Tunisiens », a déclaré Moalla Harrouch lors de la cérémonie, ajoutant : « c’est une compétition sportive de haut niveau, qui implique également la jeunesse et le sud et qui permet de mettre en valeur la Tunisie, et cette année, le défi sera encore plus grand puisque l’organisation se déroulera dans un contexte marqué par le Covid ».

De son côté, Amir Ben Gacem a rappelé l’intérêt international envers cet événement touristique et sportif qui est démontré par le nombre croissant des athlètes nationaux et étrangers. En effet, après une croissance à deux chiffres, 300 participants sont attendus pour cette année, provenant de plus de 25 pays différents.

L’année 2020 verra l’addition d’un autre trail du désert d’une distance de 50 km, s’ajoutant à la course mythique des 100 km. Les deux courses auront lieu au même moment.

Pour faire face aux risques sanitaires du Covid-19, l’organisation a annoncé avoir mis en place un protocole anti-virus innovant et strict pour assurer la sécurité de tous les participants: athlètes, bénévoles, visiteurs, médias et VIP. Ces mesures sont devenues aujourd’hui des directives recommandées par les plus grandes instances mondiales dans le domaine de l’Ultra Trail.

Les organisateurs de l’Ultra Mirage El Djerid soulignent que l’événement est beaucoup plus qu’une simple course dans le désert mais une entreprise solidaire portée par l’association « Ultra Marathon Tunisie » qui fait la promotion de valeurs nobles comme l’égalité hommes-femmes, le tourisme durable (premier signataire de la convention de Courmayeur), le respect total de l’écologie et de l’écosystème du désert, la promotion du sud tunisien, la valorisation des jeunes et le dépassement de soi parmi tant d’autres.

A propos d’Assurances BIAT :

Filiale de la BIAT (Banque Internationale Arabe de Tunisie), la première banque du pays, Assurances BIAT, créée en 2002, bénéficie des synergies avec sa maison mère et les différentes filiales financières de celle-ci.

Forte du savoir-faire et de la compétence de ses équipes, Assurances BIAT entend jouer un rôle de premier plan sur le marché de l’assurance et se positionne parmi les leaders de la bancassurance en Tunisie

Assurances BIAT accompagne ses clients particuliers, professionnels et entreprises à chaque étape de leur vie et de leur développement en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins et des prestations de qualité.

La compagnie met à leur disposition une offre complète de produits et de services d’assurances vie, de prévoyance, de santé et d’assurances dommages.

Assurances BIAT s’engage à maintenir un service d’excellence et à construire une relation de confiance et dans la durée avec chaque client.