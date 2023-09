Assurances BIAT a annoncé aujourd’hui le renouvellement de son soutien à Ultra Marathon Tunisie, association organisatrice de l’événement annuel Ultra Mirage El Djérid prévu le 30 septembre 2023 à Tozeur.

Se déroulant pour la 7e année consécutive au départ de Ong Jmel aux portes du désert, Ultra Mirage El Djérid est une course extrême en plein air sur deux distances (50 et 100 km) avec une portée tout d’abord sportive mais également touristique puisqu’elle contribue, d’une part à mieux faire connaître le produit saharien et, d’autre part, à attirer des concurrents de nombreux pays étrangers tout en participant à créer une dynamique économique dans le gouvernorat de Tozeur.

« Nous sommes fiers de continuer à soutenir cet événement devenu majeur grâce à des partenaires dévoués et passionnés » a déclaré M. Mehdi Masmoudi, Directeur Général d’Assurances BIAT. « Chaque année, Ultra Mirage nous fait vivre une expérience humaine inspirante à travers les coureurs et les bénévoles qui nous transmettent des valeurs aussi nobles que le partage, le courage et l’amour de l’effort auxquelles nous adhérons au sein d’Assurances BIAT et qui sont indispensables dans notre métier » a-t-il également déclaré.

De son côté, M. Amir Ben Gacem, organisateur d’Ultra Mirage El Djérid, a indiqué qu’il s’agissait d’un événement marquant l’ouverture de la saison touristique dans la région de Tozeur. « Le succès d’Ultra Mirage repose d’abord sur le soutien indéfectible d’un partenaire comme Assurances BIAT qui est à nos côtés depuis la première édition, mais également sur la collaboration très étroite que nous entretenons avec l’ONTT et surtout les autorités locales ».

295 participants seront sur la ligne de départ de l’édition 2023 dont près de 30% de femmes. Parmi eux, 55% de Tunisiens et 45% de participants étrangers. En détail, on comptera une vingtaine de nationalités avec un gros contingent de Français, mais aussi des Allemands, Britanniques, Suisses, Portugais, Polonais… Côté participation arabe, les Algériens seront présents en force, aux côtés de coureurs venus du Maroc, de Jordanie ou encore du Qatar. De même que des concurrents feront le voyage du Canada.

« Pour de nombreux coureurs, Ultra Mirage est devenu un véritable pèlerinage » souligne l’organisateur, indiquant que les revenants sont nombreux, preuve de la pleine réussite de leurs participations passées et de la communication qu’elles ont engendrée.

Commentant la maturité aujourd’hui atteinte par la course, M. Mehdi Masmoudi a estimé que cette évolution est allée de pair avec la croissance et la transformation stratégique d’Assurances BIAT ces dernières années.

Dans le cadre de la promotion d’Ultra Mirage, Assurances BIAT va, cette année encore, parrainer une équipe de 10 coureurs sous les couleurs de l’entreprise afin de soutenir les participants locaux et contribuer à la démocratisation de l’Ultra Trail.

Ultra Mirage est également un événement qui se veut engagé en faveur du tourisme durable. A ce titre, il est l’un des premiers signataires de la convention de Courmayeur pour des « événements sportifs propres ». Cela concerne notamment l’interdiction faite aux coureurs de rejeter dans la nature quelque déchet que ce soit et notamment les bouteilles en plastique lesquelles font l’objet durant la course d’une collecte pour ensuite les destiner au recyclage avec des partenaires adhérents aux principes de respect de l’environnement.

L’événement prône également l’inclusivité puisqu’il fait appel aux producteurs et artisans locaux pour se fournir en différents produits.

Un programme de plantation de 1500 arbres a par ailleurs été engagé dans la région aux côtés d’une association spécialisée.

A propos d’Assurances BIAT :

Filiale de la BIAT (Banque Internationale Arabe de Tunisie), la première banque du pays, Assurances BIAT, créée en 2002, bénéficie des synergies avec sa maison mère et les différentes filiales financières de celle-ci. Forte du savoir-faire et de la compétence de ses équipes, Assurances BIAT entend jouer un rôle de premier plan sur le marché de l’assurance et se positionne parmi les leaders de la bancassurance en Tunisie.

Assurances BIAT accompagne ses clients particuliers, professionnels et entreprises à chaque étape de leur vie et de leur développement en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins et des prestations de qualité. La compagnie met à leur disposition une offre complète de produits et de services d’assurances vie, de prévoyance, de santé et d’assurances dommages. Assurances BIAT s’engage à maintenir un service d’excellence et à construire une relation de confiance et dans la durée avec chaque client.