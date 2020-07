Selon plusieurs médias, le tourisme tunisien est à agonie parce que les frontières algériennes sont fermées. El Watan rapporte que «l’une des principales fondations contribuant à l’essor du tourisme tunisien est l’afflux des vacanciers algériens pendant la saison estivale, qui se voit totalement absent en raison de la fermeture des frontières en Algérie ».

De son côté, le site en ligne dzairdaily.com explique que «… la crise touristique dont la Tunisie fait preuve est palpable, de par la carence ponctuelle de touristes étrangers, surtout algériens. Un fait désenchanteur pour les autorités tunisiennes, qui avaient prédit une reprise à caractère redynamisant de l’activité touristique pour cette exceptionnelle saison ; qui continue de projeter des ondes d’inquiétudes à cause du coronavirus ».

Le média cite le désormais ancien ministre tunisien de la Santé, Abdellatif Mekki, qui avait invité, il y a quelques semaines, “les Algériens à se rendre en Tunisie, pour un agréable séjour estival…“.

Dans un intertitre intitulé “tourisme tunisien au point mort : l’Etat accablé par la crise“, dzairdaily.com assure que «… suite à l’indisponibilité du constant soutien algérien, pour le secteur touristique tunisien, la Tunisie comptait sur les réservations des voyageurs européens qui, malheureusement, ne se ruent pas vers le pays du jasmin pour décompresser de cette rude période vécue sous pression sanitaire ».

Du coup et selon un membre de la Fédération tunisienne des restaurants touristiques (FTRT) cité par El Watan, «… à l’heure actuelle et après quinze jours de reprise officielle et opérationnelle du secteur touristique, respectueux du protocole sanitaire de lutte contre le coronavirus, les complexes hôteliers n’ont toujours pas enregistré de réservations, ni par les locaux ni par les étrangers ».

On aura compris que les Algériens sont convaincus que sans eux c’est la mort assurée pour le tourisme tunisien.