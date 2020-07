Les relations économiques et commerciales bilatérales entre la Tunisie et la Bulgarie qui, malgré une nette dynamique ces dernières années, demeurent en deçà des espérances des deux parties eu égard à l’étendue du potentiel mutuel qui caractérise les affaires, ont été évoqués hier lors d’une rencontre entre le Pdg du Cepex, Youssef Néji, et l’ambassadeur de Bulgarie à Tunis, Slavena Gergova, à la Maison de l’Exportateur.

Avec seulement 940 millions de dinars de volume d’échanges commerciaux (873 en import et 66 en export), le commerce bilatéral pâtit d’une déficience au niveau de la diversification de produits échangés dont la grosse part concerne les produits chimiques et quelques articles relevant des industries mécaniques et électriques, a indiqué un communiqué publié par le CEPEX.

Ce constat sur lequel les deux dirigeants se sont accordés,qui ont souligné la volonté commune aussi bien du côté tunisien que bulgare, sera à même d’infléchir la donne force multiplication des visites d’Hommes d’affaires dans les deux sens et leur familiarisation sur les pratiques du business sur ces deux marchés.

Ils ont aussi discuté des modalités d’organiser une délégation d’hommes d’affaires tunisiens à Sofia au cours du mois d’octobre 2020 tout en tenant en compte de l’évolution de la situation sanitaire par rapport à la propagation du coronavirus et la crainte d’une prochaine reprise au cours de la période à venir.

Pour ce faire, les deux parties ont convenu sur un plan B qui stipule la tenue d’un forum d’affaires tuniso-bulgare assorti de rencontres BtoB en ligne via une plateforme de matchmaking dédiée pour ce genre d’activité. Cette rencontre s’est achevée sur une note d’optimisme en espérant qu’elle fera office d’amorcer pour des relations économiques plus dynamiques dans le futur.