Le PDG du CEPEX, Mohamed Lassaad Laabidi, a relevé la faiblesse du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, soulignant que la balance commerciale bilatérale affiche un large déficit au détriment de la partie tunisienne, avec un taux de couverture très faible de l’ordre de 7,6%.

Intervenant à l’ouverture du Forum d’affaires Tuniso-bulgare, organisé mercredi, à Tunis, Laabidi a toutefois, rappelé que le commerce extérieur bilatéral s’est multiplié par 3,5% durant les 9 premiers mois de 2019, atteignant près de 760 MD, soit l’équivalant de 233 millions d’euros,

A noter que le volume des échanges bilatéraux devrait dépasser 1 million de dinars (plus de 300 million d’Euros), cette année, cependant on constate un manque de diversification et une faible valeur ajoutée du côté produits échangés. En fait, la Bulgarie fournit principalement, des hydrocarbures à la Tunisie , alors que la Tunisie lui exporte de son côté, des déchets de cuivre, des engrais et du sel…

Le programme de cette manifestation a comporté des rencontres d’affaires entre des investisseurs des deux pays. Des hommes d’affaires bulgares de très haut niveau exerçant notamment, dans les secteurs de l’agroalimentaire, des TIC, des industries mécaniques, électriques et électroniques, des énergies renouvelables… ont participé à cette rencontre.

Ont pris part, également, à ce forum, organisé à l’initiative du CEPEX, l’ambassadrice de la Bulgarie à Tunis, Slavena Guergova, et le directeur exécutif de l’Agence bulgare de promotion des petites et moyennes entreprises, Boyko Takov.