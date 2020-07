«Plateforme participative pour une cartographie éfficace et une capitalisation des meilleures pratiques NEXUS EU-MPC»

Cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du programme PRIMA, le projet PHEMAC consiste à créer une plateforme interactive IHUB qui vise la capitalisation des résultats et des meilleures pratiques des projets innovants réalisés et ceux en cours de réalisation liés à NEXUS, et plus particulièrement dans les domaines de l’eau et l’agriculture dans la région euro-méditerranéenne.

La durée de ce projet est de 3 ans, à partie du 1er janvier 2020 et compte 12 partenaires des pays suivants : Espagne, Egypte, Italie, Liban, Jordanie, Maroc, France et la Tunisie.

En effet, trop souvent, les résultats des projets restent au niveau scientifique et ne parviennent pas à établir de lien entre le secteur public et le secteur privé en raison de différents facteurs contraignants.

Pour relever ce défi, PHEMAC vise à développer et diffuser une plate-forme interactive pour dresser le profil des meilleures pratiques des projets et initiatives précédentes et ceux qui sont en cours de réalisation relatives au secteur agricole, eau et alimentation dans la zone euro-méditerranéenne.

Le projet vise à faciliter la connexion entre chercheurs et investisseurs privés pour assurer des « Business Plans » viables avec des impacts tangibles. Cette interaction sera soutenue par une stratégie combinée visant à améliorer le niveau de coopération entre la recherche et les investisseurs. Cela comprendra la mise en place d’un helpdesk de soutien à l’innovation pour faciliter la réplication réussie des meilleures pratiques cataloguées et validées dans la région EU-MPC, l’organisation de semaines de l’innovation, des événements de hackathon, bootcamp et des activités de soutien Go2market.

La caractéristique unique de PHEMAC repose sur son approche méthodologique innovante, son laboratoire informatique de pointe avec datamining et des outils analytiques de haute technologie pour soutenir la mise en place de la plate-forme avec des caractéristiques distincts et une interaction-réponse automatisée.

Les composantes du projet

1 Plateforme (I-HUB) Interactive

4 Semaines de l’innovation

4 Hackathon

4 Bootcamp

4 Nuits de recherché

1 Help desk

Activités GO2Market.

Les objectifs techniques

700 projets cartographiés et classés

+350 projets d’innovation labellisés

+80 innovateurs formés aux camps de Formation

+40 projets catalogués & promu meilleures pratiques

5 rapports pays/5 recommandations stratégies politiques.

Les objectifs économiques