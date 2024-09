La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre annonce dimanche, l’organisation de la quatrième édition : “Les Rendez-vous d’affaires du centre”, le 21 novembre 2024, à Sousse.

“Couronnés de succès durant les éditions précédentes, les Rendez-vous d’Affaires du Centre est un événement basé sur des rencontres (B to B) ciblées et planifiées à l’avance, offrant l’opportunité de nouer des partenariats avec vos homologues tunisiens, donneurs d’ordres, sous-traitants et prestataires de services, d’identifier de nouveaux fournisseurs et d’entrer en contact avec de nouveaux clients”, a indiqué la CCIC, à l’intention des entreprises de la région.

Pour présenter les besoins des entreprises en matière de sous-traitance et de partenariat, ces dernières doivent s’inscrire en ligne httpss://www.ccicentre.org.tn/rdv-centre/ avant le 15 octobre 2024.