La Chambre de Commerce et d’industrie du centre (CCIC) a conclu, jeudi à Sousse, un accord de coopération avec la Chambre de Commerce et d’industrie du Kongo central, en marge du Forum d’affaires et de Partenariat Tuniso-Congolais organisé en partenariat avec le Centre de Promotion des Exportations.

La délégation congolaise comprenait environ 15 représentants d’entreprises opérant dans les secteurs des industries alimentaires, des énergies renouvelables, des produits d’hygiène, des médicaments, des cosmétiques, des services, de la formation professionnelle et des technologies de l’information et de la communication.

Selon le président de la CCIC Néjib Mallouli, le Forum visait à promouvoir davantage les relations de coopération bilatérale, à développer les échanges commerciaux entre les deux pays et à soutenir le partenariat entre les hommes d’affaires tunisiens et leurs homologues congolais.

Il a souligné à l’Agence TAP que le forum a été l’occasion pour présenter le tissu économique de la région du centre, les secteurs porteurs et les domaines d’investissement disponibles, en plus de l’organisation d’environ 190 réunions de partenariat B2B entre des chefs d’entreprises tunisiennes et congolaises.

Les échanges commerciaux tuniso-congolais ont connu une augmentation en 2023 où la valeur des exportations a atteint 33 millions de dinars contre 6 millions de dinars en 2022, par contre les importations ont connu une nette baisse, ce qui nécessite, d’après la même source de renforcer encore les exportations vers la République du Congo, d’autant que de nombreux produits tunisiens tels que les vêtements confectionnés, les matériaux électroniques et électriques, les denrées alimentaires sont demandés sur le marché congolais.