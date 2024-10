Une mission économique multidisciplinaire sera organisée, du 1 au 5 décembre 2024, à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre (CCIC), au Caire et en Alexandrie (Egypte), en coopération avec l’Ambassade de Tunisie en Egypte.

Cette mission comportera l’organisation de forums de partenariat et d’affaires tuniso-égyptiens en coopération avec la Chambre de Commerce du Caire et la Chambre de Commerce Égyptienne d’Alexandrie ; une visite au salon “Food Africa Cairo”, qui se tient du 3 au 5 décembre 2024 et des rencontres d’affaires et des visites de terrain.

Les institutions intéressées par cette mission peuvent remplir le formulaire de participation via le lien suivant : httpss://forms.gle/tTrYtP8sW8peWPaA7